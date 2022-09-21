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Marmara Üniversitesi 16 kişi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Marmara Üniversitesi 16 kişi alacak
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Gastroenteroloji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Hizmetler Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu:na 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 5 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.


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