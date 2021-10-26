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Marmara Üniversitesi 75 personel alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 75 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Marmara Üniversitesi 75 personel alacak
26 Ekim 2021 Salı 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

 


Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.


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