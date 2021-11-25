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Marmara Üniversitesi 88 kişi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 88 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Marmara Üniversitesi 88 kişi alacak
25 Kasım 2021 Perşembe 09:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknoloji Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına  2547  sayılı  Kanunun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca,  Üniversitenin  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

 


Başvurular 25 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


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