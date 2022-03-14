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Marmara Üniversitesi bilişim personeli alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alacak
14 Mart 2022 Pazartesi 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı’nda  tam  zamanlı  olarak  istihdam  edilmek üzere,   31/12/2008   tarih   ve   27097   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   “Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında  Yönetmelik”  in  8  inci  maddesi  uyarınca,  3  (üç)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


Başvuruda  bulunacak  adayların  2020  yılında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

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