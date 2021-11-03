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Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü sürekli çalıştırmak üzere güvenlik ve temizlik işçisi olarak toplamda 94 kişi alacağını duyurdu

Marmara Üniversitesi güvenlik ve temizlik işçisi alacak
03 Kasım 2021 Çarşamba 10:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  kapsamında  İŞKUR  üzerinden,  Üniversitece  yapılacak  sözlü  sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR   internet   sitesinde   yayımlanacaktır.   Şartları   uyan   adaylar,   başvurularını   5   iş   günü   içerisinde   03.11.2021   –   09.11.2021   tarihleri   arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

 


 Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.


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