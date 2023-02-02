Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, personel alımı yapacağını açıkladı

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
02 Şubat 2023 Perşembe 11:00

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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