Maske yasağı kalktı! Sadece iki yerde devam edecek

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, maske yasağının kapalı mekanlarda kalktığını ancak hastane ve toplu ulaşımda kullanımına devam edeceğini söyledi



Bilim Kurulu son kez toplantısını yaptı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, bilim kurulunun bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacağını söyledi.

Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını söyledi. Erdoğan vakalar binin altına düşene kadar toplu ulaşımda ve hastanelerde maske kullanımının devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacaktır. Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edecek." ifadelerini kullandı.