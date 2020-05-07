Maskeyle deneme sınavı çözün

Öğrencileri stres yapmamaları konusunda uyaran Psikolog Nesteren Gazioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın olağanüstü günlerden geçtiğini söyleyerek, gençlere günlük hedefler koyarak bol bol soru çözmelerini önerdi. Gazioğlu, “Maskeli sınava girmek bilgilerine ve ortama uyum sağlamalarına engel olmaz. Öğrenciler evlerinde maske takarak deneme sınavı çözmelidir” dedi



Koronavirüs salgını nedeniyle tarihi iki kez değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu yıl okula, kursa gitmeden evde online yöntemlerle sınava hazırlanan öğrencileri stres yapmamaları konusunda uyaran Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, bütün dünyanın olağanüstü günler yaşadığı bu dönemde adayların hedefe odaklanmalarını ve bol bol soru çözmeye devam etmelerini vurguladı.COVID-19 sürecinde öğrencilerin kaygılı olmasının normal olduğunu söyleyen Gazioğlu, “Bu da geçip bitecek. İleride bu sınav maceranızı hoş bir anı olarak anlatacaksınız. Hatta bu dönem edindiğiniz becerileri ilerideki üniversite ve meslek hayatınızda kullanacaksınız” dedi. Sınav takvimi değişikliğinin öğrencilerde stres yaratmaması gerektiğini de belirten Gazioğlu, “Hayatta beklenmedik olaylarla karşılaşabiliriz. Öğrencilerin sınavın 27-28 Haziran’da olduğu gerçeğini kabul edip, bu gerçeklik üzerinden çalışma ve hedeflerine odaklanmaya devam etmeleri gerekiyor. Eğer ‘öyle olsaydı, böyle olsaydı’ diye senaryolarla kafalarını dağıtırlarsa sınav yerine kaygılarıyla meşgul olurlar. Sınava kadar eksiklerini hızla tamamlayıp, bol bol deneme çözmeleri, yeni sınav süresi olan 165 dakikayı da değerlendirmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

Maskeli sınav denemesi

Öğrencilere salgınla ilgili yoğun haber takibi ve sosyal medya iletilerinden uzak durmalarını öneren Gazioğlu, maskeyle sınav uygulamasına da dikkat çekerek, öğrencilerin evlerinde maske takarak alıştırma yapabileceklerini söyledi. Maskeli sınava girmelerinin bilgilerine ve ortama uyum sağlamalarına engel olmadığını hatırlatan Gazioğlu, öğrencilerin bu önlemin kendi güvenlikleri için olduğunu kabul etmeleri gerektiğini vurguladı.