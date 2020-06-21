Matematik belirleyici olacak

Bu yıl pandemi nedeniyle her öğrencinin kendi okulunda girdiği LGS, olağanüstü tedbirlerle 20 Haziran’da gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, LGS’yi değerlendirerek, her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla paralel bir LGS ile karşılaşıldığını belirtti.

Aslan, 2020 LGS’nin belirleyicisinin Matematik dersi olacağını söyledi. Sınavın, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak sorunsuz gerçekleştiğini dile getiren Aslan, uzun süredir birbirini görmeyen öğrencilerin kendi okullarında sınava girmelerinin onları rahatlattığını ve sınav öncesi arkadaşlarını görmelerinin motivasyonlarını artırdığını vurguladı.

Rehber öğretmenler burada

Bu yıl geçen yıla göre 600 bin daha fazla öğrencinin girdiği LGS, tercih döneminde daha dikkatli seçimler yapmayı gerektiriyor. Dr. Özge Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, 16 Temmuz’da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih döneminin dikkatli yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslan sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçlar açıklandıktan sonra yüzdelik dilim ve sıralama dikkate alınarak tercih sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 600 bin daha fazla öğrenci sınava girdiği için tercih döneminde bu yıl açıklanacak yüzdelik dilim ve sıralamayı dikkatli yorumlamak için ailelerin süreci, okullarında rehber öğretmenlerinden destek alarak yürütmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.”

Dr. Özge Aslan, sınavla ilgili şu akademik değerlendirmelerde bulundu: "Soruların tamamına yakınında, öğrencilerin soruları somutlaştırarak daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bundan önceki LGS sınavlarında olduğu gibi matematik okur-yazarlığı yine ön plana çıkmaktadır. Taksonomik olarak çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soruların yoğun olduğu görülmekle beraber kavrama düzeyinden de sorular bulunmaktadır. Soruların çoğunda işlem adımlarının fazla olduğu ve bundan dolayı bazı öğrencilerin zaman kontrolü noktasında sıkıntı yaşadığı gözlemlenmiştir. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta ve kolay güçlükte olduğunu söylemek mümkündür."

Dikkat becerisi ön planda

Dr. Özge Aslan şunları söyledi; “Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerle kurgulanmış sorular, öğrencilerin hem dikkat becerilerini hem de üst düzey düşünme becerilerini ölçmüştür. Grafik ve tablo şeklindeki görsel yorumlama soruları da öğrencilerin analiz ve sentez yeteneklerini ölçen ayırt edici sorular olmuştur. Dil bilgisi soruları, kazanımları kavramış olmayı gerektiren, konuya hâkim öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği cevabı net olan sorulardır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme becerilerine dayandırılmış metinler, sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de zamanı doğru kullanma becerisini gerekli kılmıştır.”