AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
0
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
0
ALTAY'DA ZAFER SEVİNCİ
ALTAY'DA ZAFER SEVİNCİ
0
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERİN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR
0

MEB'den 81 ile uyarı yazısı: Velilere maddi külfet oluşturacak...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderilerek, bakanlık tarafından öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin, okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması istendi

MEB'den 81 ile uyarı yazısı: Velilere maddi külfet oluşturacak...
25 Eylül 2021 Cumartesi 14:52

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne 'Kullanılabilecek Eğitsel Materyaller' konulu resmi yazı gönderdi. Bakanlığa bağlı okullarda okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek 'Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı hatırlatıldı. 'Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 'Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar' başlıklı 37'nci maddesinde, "Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz" denildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: 

"Söz konusu madde hükmüne ve daha önceden yapılan uyarılara rağmen Bakanlığımıza ulaşan dönütlerden okullarımızda yardımcı materyallerin (öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde uygun eğitsel materyal kullanımı; öğrencilerin bilgileri hatırlaması, pekiştirmesi, öğrenmelerinin kolaylaşması ve zenginleşmesi, derse katılımlarının artması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle, öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitaplarının yanında öğrenme-öğretme sürecine destek olmak için birbirinden farklı eğitsel özellikleri ile amaçları olan ve yazımız eki listede detayları bulunan yardımcı kaynaklar Bakanlığımız tarafından yayımlanıp kullanıcıların erişimine açılmaktadır. Bakanlığımızca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları ve ek listede yer alan yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerimizin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederim."


Kaynak: DHA
Etiketler; #meb #meb kitap #ek kitap #okul yardımcı kitap
Önceki Haber
Aşkı uğruna kraliyet ailesinden ayrılıyor
Sonraki Haber
İzmir’de kardeşlik festivali başladı
Sakarya Üniversitesi 43 kişi alacak
Sakarya Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Mardin Artuklu Üniversitesi 16 kişi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Tarihi kalenin üzerine ev inşa ettiler!
Tarihi kalenin üzerine ev inşa ettiler!
0
5 saat boyunca rehin tutulmuştu, o anları anlattı
5 saat boyunca rehin tutulmuştu, o anları anlattı
0
5 büyük markete için müfettiş görevlendirildi
5 büyük markete için müfettiş görevlendirildi
0
Erotik shop tepkisi: Burda böyle şeyler olmaz!
Erotik shop tepkisi: Burda böyle şeyler olmaz!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.