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MEB'den okullara yüz yüze eğitim yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yüz yüze eğitime hazırlık yazısı gönderildi. Bakanlık, okullarda kurum binalarının girişlerinde, öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulmasını istedi

MEB'den okullara yüz yüze eğitim yazısı
14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:13

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, okullar eğitim ve öğretime hazır hale getirilecek.

"2021-2022 Eğitim - Öğretime Hazırlık Çalışmaları" konulu yazıda okul ve kurum binalarının girişlerinde; öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk mesajında yüz yüze eğitime yer vermişti. Sonrasında toplanan Bilim Kurulu da "Okulların açılmaması gibi bir durum söz konusu değil" demişti. Şimdi gözler nihai kararın çıkacağı Kabine Toplantısı'nda.


 

Etiketler; #meb #milli eğitim bakanlığı #yüz yüze eğitim #okullar açılacak mı
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