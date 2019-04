MEB dijital içerik platformu açıyor

Eğitim sisteminde dijital içerikleri ana materyal haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 'Yeni dijital içerik platformumuzu hizmete açacağız. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz kendilerine hitap eden içeriklerle çok fazla emek sarf etmeden buluşacaklar.' dedi

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Kalite ve Başarı Sempozyumu"na "Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu panelde konuşan Anıl Yılmaz, eğitimin zor bir alan olduğunu, tecrübeleri göz önüne alarak iyileştirmeler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakanlığın vizyon stratejilerinin temelinin bir ekosistem yaklaşımı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti: Bu sadece kamunun, sadece bakanlığın, sadece öğretmenlerin veya sadece özel sektörün gerçekleştirebileceği bir şey değil, bir ekosistem. Birlikte bunu yapmak ve aynı yaklaşımı dijital içeriklerle hayata geçirmek istiyoruz. Ekosistemin içinde eğitim fakülteleri de var, okullarımız da var, özel sektör de var, kamu da var, uluslararası paydaşlarımız da var. Burada bir ulusal eğitim arşivi oluşturma çabalarını başlattık. Tabii buradaki ana amacımız, şu anda yaşamakta olduğumuz teknolojik dönüşümü bir anlamda yakalamak çünkü artık dijital içerikler ana materyal haline geldi. Dijital olmayan kitaplar, diğer materyaller giderek hayatımızdan çıkıyor. Biz de eğitim sistemimizde dijital içerikleri ana materyal haline getirmeyi hedefledik. Buna yönelik olarak da kendimize bir hedef tarih belirledik, önümüzdeki dönemin başlaması itibarıyla yani eylül ayına hedefliyoruz bunu.

İçerikleri buraya ekliyoruz

Yeni dijital içerik platformumuzu hizmete açacağız. Bunun en önemli özelliği kişiselleştirilmiş bir platform olması. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz kendilerine hitap eden içeriklerle çok fazla emek sarf etmeden buluşacaklar.

Yılmaz, eğitimle ilgili her türlü dijital içeriğin yeni platformda sunulacağı bilgisini verdi. Bunu geliştirmek için her türlü kaynaktan yararlandıklarını, uluslararası iş birlikleri üzerinde çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Örneğin BBC ile yabancı dil üzerine yeni içerikleri buraya ekliyoruz. Ana amacımız, bu dijital içerik sunumunun fırsat eşitliğine hizmet etmesi." değerlendirmesinde bulundu. Dijital içeriklerin yer alacağı platformun erişilebilir olması için her şeyi gözden geçirdiklerine değinen Yılmaz, mobil olarak da ulaşılabilmesi için operatörlerle anlaşma imzaladıklarını belirtti. Teknolojiyi kullanma yetkinliğinin artırılması konusuna daha fazla odaklandıklarını anlatan Yılmaz, "Bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünce öğretimine önem veriyoruz. Bunlara yönelik programlar, öğretmen eğitimleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Kodlama yetkinliği önemli. Geleceğimizin okuma yazması aslında kodlama. Bugün okuma yazmayı bilen bir insan ne kadar katma değer üretebiliyorsa, gelecekte de kodlamayı bilenler belki katma değer üretebilecek, avantaja sahip olacaklar." diye konuştu.