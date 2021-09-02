MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini de açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.

ARA TATİLLER BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı tatillerini açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.