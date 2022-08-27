Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Medeniyet Üniversitesiakademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre 39 öğretim elemanı alınacaktır.

İlan için başvurular 26 Ağustos 2022 tarihinde başladı ve 15 gün sürecektir.



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