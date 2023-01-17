MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
17 Ocak 2023 Salı 10:43

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitenin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İlan için son başvuru tarihi 14 Mart 2023 olarak belirtilmiştir.


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