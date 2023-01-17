MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitenin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İlan için son başvuru tarihi 14 Mart 2023 olarak belirtilmiştir.



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