MEF Üniversitesi öğretim elemanı alacak

MEF Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim elemanı alacağı duyurusunda bulundu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı MEF Üniversitesi Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, ilanın açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren, Mimarlık Bölümü ile İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 12 Temmuz 2021, Mühendislik ile İç Mimarlık Bölümü için 26 Ağustos 2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.



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