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MEF Üniversitesi öğretim üyesi alacak

MEF Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

MEF Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18 Eylül 2021 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversite Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, ilandaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alacaktır.

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