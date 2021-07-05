Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre ilan belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitenin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

