Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 19 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup, 3 Aralık 2021 tarihine kadar sürecektir.



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