EN ÇOK O DİZİYİ KONUŞTUK!
EN ÇOK O DİZİYİ KONUŞTUK!
0
BERGAMA'YA ÜCRETSİZ GEZİ
BERGAMA'YA ÜCRETSİZ GEZİ
0
PANKREAS KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ...
PANKREAS KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ...
0
BURNUYLA KİTAP YAZDI!
BURNUYLA KİTAP YAZDI!
0

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak
19 Kasım 2021 Cuma 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 19 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup, 3 Aralık 2021 tarihine kadar sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İçişleri Bakanlığı 124 kişi alacak
Sonraki Haber
En çok 'Camdaki Kız'ı konuştuk!
İçişleri Bakanlığı 124 kişi alacak
İçişleri Bakanlığı 124 kişi alacak
0
60 sözleşmeli personel alınacak
60 sözleşmeli personel alınacak
0
Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 ölü, 4 yaralı
0
Danıştay itirazları değerlendirdi! İstanbul Sözleşmesi kararı belli oldu
Danıştay itirazları değerlendirdi! İstanbul Sözleşmesi kararı belli oldu
0
İnternetten sipariş verdi, kargoyu açınca şoke oldu!
İnternetten sipariş verdi, kargoyu açınca şoke oldu!
0
Havalimanında korkunç olay! Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patlayınca...
Havalimanında korkunç olay! Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patlayınca...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.