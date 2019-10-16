Mehmetçikten millilere selam var

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklerimiz, boks ve cimnastikte şampiyon olup göğsümüzü kabartan sporcularımıza ve A Milli Futbol Takımımıza Tel Abyad'dan selam gönderdi.

Mehmetçikten millilere selam var
16 Ekim 2019 Çarşamba 10:03

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların milli sporcular için hazırladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. "Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla paylaşılan videoda, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan İbrahim Çolak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde şampiyon olan Busenaz Sürmeneli ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı verirken çekilen fotoğrafları yer aldı. Komandolar, "Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selem olsun" ifadeleriyle milli sporculara selam gönderdi.


 


 


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Kaynak: DHA
Etiketler; #milli takım #şampiyon #Tel Abyad #mehmetçik #Barış Pınarı Harekatı
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