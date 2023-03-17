Meksikalı ressam deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan ressam Roberto Marquez Lujano (61), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye gönüllü olarak gelerek yardım çalışmalarına katıldı. Daha önce de dünyada trajedilerin yaşandığı önemli olayları resmeden Lujano, şimdi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir duvara Türkiye'de yaşanan felaketin resmini çizecek.

Meksikalı ressam deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı
17 Mart 2023 Cuma 11:41

Meksika'da doğan ve ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 4 çocuk babası ressam Roberto Marquez Lujano, dünyada büyük toplumsal olaylar ve trajedilerin yaşandığı afet bölgelerine giderek yardım çalışmalarına katılıyor, daha sonra gördüklerini resmediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye giden Lujano, AFAD ile görüşerek tuvalet temizliğinden, yardım kolilerinin dağıtılmasına kadar pek çok faaliyete gönüllü katıldı. Afet bölgesinde gördüklerini şimdi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir duvara resmedeceğini söyleyen Lujano, "Bu acıyı tarif edecek kelimeler yok. Annelerin çocuklarının enkaz altından çıkarılmasını umutla beklemesi beni çok etkiledi. Şimdi gördüklerimi resmedeceğim" dedi.

'ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM'

Profesyonel olarak ressamlık yaptığını anlatan Lujano, "Üzücü olayların olduğu yerlere gidip önce yardım ediyorum daha sonra gördüklerimi resmediyorum. Depremi duyduktan bir gün sonra Hatay'a gittim, sonraki günlerde depremden etkilenen diğer illerde bulundum. Orada yardım etmek istedim. Profesyonel olmadığım için enkaz çalışmalarına katılamadım ancak elimden gelen her şeyi yaptım. Tuvalet temizliğinden, yardım kolilerinin dağıtılmasına kadar AFAD'dan aldığım talimatla nasıl yardımcı olabileceğimi öğrendim ve elimden geleni yaptım. Daha önce de farklı şehirlerde, farklı acılara tanıklık ettim. Birçok ülkede trajedi bölgelerinde yardım etmek için bulundum ve daha sonra bu bölgeleri resmettim. Florida'da Champlain Towers'ın çökmesi sonucunda 98 kişinin öldüğü bölgede bulundum. Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle bölgede gönüllü olarak yardım ettim" diye konuştu. 

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