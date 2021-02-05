EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
EN ÇOK KULLANILAN EMOJİ...
0
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
0
ÇİÇEKÇİLERE 14 ŞUBAT MUAFİYETİ
ÇİÇEKÇİLERE 14 ŞUBAT MUAFİYETİ
0
YKS BAŞVURULARI BAŞLADI
YKS BAŞVURULARI BAŞLADI
0

Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim

Antalya'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), tutuklu kaldığı cezaevinde dün gece avukatıyla görüştü. İpek'in “Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim. Devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediği öğrenildi

Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim
05 Şubat 2021 Cuma 09:31

Olay, 7 Ocak'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'KIZLARIMA SARILIP UYUMAYI ÖZLEDİM'

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Melek İpek'i dün gece avukatı Ahmet Onaran ziyaret etti. Müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatan Ahmet Onaran, Melek İpek'in “Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat" dediğini aktardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #melek ipek #melek ipek cinayet
İlişkili Haberler
Melek İpek tutuklu kalmaya devam edecek
Melek İpek tutuklu kalmaya devam edecek
Melek İpek'in Tıp fakültesine gidecek puanı varmış ama...
Melek İpek'in Tıp fakültesine gidecek puanı varmış ama...
Gördüğü işkence sonrası eşini öldüren Melek İpek'e destek
Gördüğü işkence sonrası eşini öldüren Melek İpek'e destek
Eşini öldüren kadın, yaşadığı dehşet gecesini anlattı
Eşini öldüren kadın, yaşadığı dehşet gecesini anlattı
Önceki Haber
Bayraklı'daki depremzedeler bu ödemeyi yapmayacak
Sonraki Haber
Yasak dinlemeyip sokakta düğün yaptılar
Bu ilçenin nüfusu 51 ili geride bıraktı
Bu ilçenin nüfusu 51 ili geride bıraktı
0
4 çantaya 23 köpek sıkıştırdılar
4 çantaya 23 köpek sıkıştırdılar
0
DSİ 12 avukat alacak
DSİ 12 avukat alacak
0
Pendik Belediyesi zabıta alımı ilanı
Pendik Belediyesi zabıta alımı ilanı
0
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Motivasyonu artırmak için Gülen'in atletinden parçalar vermişler!
Motivasyonu artırmak için Gülen'in atletinden parçalar vermişler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.