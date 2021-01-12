Melek İpek'in Tıp fakültesine gidecek puanı varmış ama...

Geçtiğimiz günlerde kelepçeli ve çıplak işkence gören ve sonrasında eşini öldüren Melek İpek'in üniversite sınavından yüksek puan aldığı ancak evlendiği için okuyamadığı ortaya çıktı

Antalya'da eşinin kelepçe takıp, çıplak bir şekilde dövdüğü ve tecavüz ettiği 31 yaşındaki Melek İpek, yaşadıklarına dayanamayarak 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından İpek jandarmaya teslim olmuş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İpek'in kızları 9 yaşındaki C.D. ve 7 yaşındaki İ.N. ise savcılığın kararı ile Melek İpek'in anne ve babasının evine yerleştirildi.

İki küçük kıza psikolojik destek verilirken, aynı zamanda çocukların kaldığı eve bilgisayar alındı ve internet çekildi. Küçük kızlar evde eğitimlerine devam etmeye başladı.

ŞİDDETİ AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

12 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğü öğrenilen İpek'in, gerçeği ise ailesinden gizlediği ortaya çıktı. İpek'in kız kardeşi Nimet Çelik, ablasının ifadesinde şiddet gördüğü yönündeki sözlerini duyunca şaşırdığını, kısa süreli görüşebildiği ablasına bunu sorduğunu söyledi. Çelik, ablasının kendisine tehdit edildiğini bu yüzden şiddeti gizlediğini anlattığını ifade etti.



DOKTOR OLMAK İSTİYORDU

Çelik, ablasının çocuk doktoru olma hayali olduğunu da söyledi. 2008 yılında girdiği sınavda ablasının 500 tam puan üzerinden 450'nin üzerinde puan aldığını anlatan Çelik, ablasının çocuk doktoru olma hayali olduğunu ancak evlenince istese de üniversiteye gidemediğini anlattı. Çelik daha sonra ablasının 2 yıllık bir üniversitede okuduğunu söyledi.

ONLARA BEN BAKACAĞIM

Yaşananlar sonrası gözyaşlarını tutamayan baba Menderes Çelik ise, kızının yaşadıklarını kendilerinden gizlediğini söyledi. Kızının üniversite sınav sonucunu eşi Ramazan İpek'in gizlediğini belirten baba, torunlarının yanında kalmasının istediğini ve onlara ömrünün sonuna kadar bakmak istediğini dile getirdi.



KIZLARINI ÇOK ÖZLEMİŞ



Melek İpek'in avukatlarından Hüseyin İlerioğlu, en son dün görüştüğü cezaevindeki Melek İpek'in kızlarını çok özlediğini ve psikolojisinin yerinde olmadığını anlattığını ifade etti. Melek İpek'in rüyasında Ramazan İpek'i gördüğünü de söylediği Avukat İlerioğlu, “Rüyasında mezara ziyarete gitmişler ve Ramazan İpek, Melek'i mezardayken bile tehdit ediyormuş. Hala bir travma içerisinde. Kendisine en çok üzülenin babası Menderes Çelik olduğunu söyledi. 'Dışarıda cezaevinden daha çok tutsak haldeydim' dedi. Her konuşmada gözleri doluyor" diye konuştu.

İlerioğlu, tutuklu Melek İpek'in en kötü kararda dahi elektronik kelepçe ile en azından çocuklarının başında olması gerektiğini ve kısa sürede tahliyesini beklediklerini kaydetti. Avukat İlerioğlu, “Çocuklar daha önceden beri anneannesi ve dedelerinin yanında olduğu için savcılık buraya verdi. Çocuklara olay hissettirilmemeye çalışılıyor. Bilgisayarları ve internetleri var. Evde derslerine devam ediyorlar. Psikolojik destek veriliyor" dedi.

KURBAN AYETLERİNİ DİNLEMİŞ

Ramazan İpek'in olay gününden bir gece önce internetten kurban ile ilgili ayetleri dinlediğini de ifade eden avukat Hüseyin İlerioğlu, “Bu kayıtlar telefonda sabit. Melek Hanım ile aynı odada otururken hiçbir sebep yokken 'boşanalım mı?' diyor. Bu durumda Melek Hanım korkudan 'Sen bilirsin?' diyor. Sonra Melek İpek'i diğer odaya gönderip yivli av tüfeğiyle gelerek odanın kapısı önünde 'Kelime-i Şahadet getir' diyor. Bu neden denir? Öldürme kastıyla. Ateş edince çocukların üzerine kapanmış ve silahtan çıkan kurşun camdan dışarı çıkmıştır" diye konuştu.

KADINLARDAN DESTEK EYLEMİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki evlerinde, 8 Ocak günü çıplak halde eşinin kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek'in arbede sırasında elindeki av tüfeğinin ateş alması sonrasında servis şoförü eşi Ramazan İpek, yaşamını yitirdi. Aradığı jandarma tarafından gözaltına alınan Melek İpek, ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olay sonrası sosyal medyada İpek'in serbest bırakılması için destek açıklamaları yapıldı.

Antalya Kadın Platformu üyeleri de bugün İpek'in serbest bırakılması için basın açıklaması yaptı. Güllük Caddesi üzerindeki PTT Başmüdürlüğü önünde buluşan kadınlar, yazdıkları mektupları da cezaevinde bulunan İpek'e gönderdi. Antalya Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ebru İntibal, “12 yıllık evliliği boyunca kocası tarafından şiddetin her türüne sistematik olarak maruz bırakılan Melek İpek, 8 Ocak günü yine çocuklarının gözü önünde işkence gördü; çıplak ve elleri kelepçeli halde saatlerce dayak yedi. Kendisini korumak için aldığı av tüfeği aralarında çıkan arbedede patladı ve şiddet faili koca Ramazan İpek öldü" dedi. İntibal açıklamasında Melek İpek'in öz savunma yaptığını kaydetti.

Kadınları birlik olmaya davet eden İntibal, “Biz kadınlar bedenlerimiz, yaşamlarımız, haklarımız ve emeğimiz üzerinde tek söz sahibi olanlarız ve bizim olanı savunmak en meşru hakkımızdır. Şiddet karşısında ortaya koyduğumuz tüm savunma biçimleri meşrudur" diye konuştu.