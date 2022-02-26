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Melih Gökçek'in bu videosu tepkilere neden oldu

26 Şubat 2022 Cumartesi 12:14

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeline hesap sorduğu anların videosunu paylaştı. Görüntüler tepkilere neden oldu


Sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, son paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gökçek, 2018'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mum heykeline hesap sordu. Gökçek videoyu, "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum... Gıkı çıkmadı..." notuyla paylaştı.

Melih Gökçek, o anlarda "Öbür taraf nasıl?" diye sorduğu Hawking'in heykeline şunları söyledi: "Rabbimi inkar ediyordun değil mi, bak ölüm hepimize hak. Doğru mu Hawk? Bak susmuş duruyorsun ya. Kendini çok büyük zannediyordun bak ne oldu, girdin toprağın altına. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi? Hadi bakalım."

Etiketler; #melih gökçek #stephen hawking #bal mumu heykeli
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