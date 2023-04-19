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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de konuştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de konuştu
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:17

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Menemen Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen mitingde konuştu. İnce, Cumhur İttifakı ve Muhalefet İttifakı'na yönelik eleştilerde bulunarak kendisine ve partisine oy istedi.

40 YILDIR MEYDANLARDAYIM İLK KEZ

Son günlerde gençler üzerine bir oyun oynandığını kaydeden İnce, "Gençler, çocukmuş, son anda vazgeçermiş Ben 40 yıldır meydanlardayım. İlk kez bu kadar gencin bir arada olduğunu görüyorum. Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum ve hepsi doğru çıktı. Size bir şey daha söyleyeyim. Mayıs başından itibaren Muharrem İnce’nin ve Memleket Parti’nin oyları tavan yapacak. Sandığa gittiğinizde tıpı tıpış değil, tek aday olduğu için değil. Gönül rahatlığıyla oy vereceksiniz. Bir oy Memleket’e bir oy memleketin evladı Muharrem İnce’ye vereceksiniz” dedi.

CHP'YE YÜKSEL TAŞKIN ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir'de birinci bölge birinci sıradan Yüksel Taşkın'ı milletvekili adayı yapmasını eleştiren İnce, "93 yıl önce burada cumhuriyete saldırılar oldu. 100 yıl boyunca bu saldırılar. hiç bitmedi. Cumhuriyet’in kurucularına ‘iki ayyaş, reklam arası’ diyenler oldu. 21 yıldır bunlar iktidardayken bu sefer başak bir şey oldu. Atatürk’ün partisi CHP, İzmir 1. Sıraya Taraf Gazetesi’nin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın’ı koymuşlar listeye, ‘Kemalizm ırkçılıktır’ diyor. Bunu diyen İzmir’de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler… Bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisi Atatürkçülerin, Anadolu’nun bağrından kopmuş bir partidir” diye konuştu.


 

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