Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 250 eleman alımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınavla 250 personel alımı yapacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 250 eleman alımı
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:09

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınavla 250 personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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