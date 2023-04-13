Memur sandığa dertli gidiyor

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın da kamu çalışanları ve emeklilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Sarısayın, kamu çalışanlarının taleplerini 5 başlıkta açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye, tüm gündemiyle 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne kilitlendi. Bu süreçte memur, işçi, emekli gibi toplum kesimleri ise siyasi partilerden beklentilerini açıklıyor. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu(BASK) İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın da kamu çalışanları ve emeklilerinin yaşadıkları sorunların çözüm beklediğini belirterek “Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir kitleyi oluşturan memur ve emeklilerin sorunları görülmeli, çözümler hayata geçirilmelidir. Memurlar seçimde bu sorunlarını düşünerek oy kullanacaklar!” dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ YOKSULLUK SINIRINA ÇIKARILMALI

Kamu çalışanlarının taleplerini beş başlıkta açıklayan Sarısayın, “Yıllardır yapılan toplu sözleşmelerde verilen artışlar günü geldiğinde TÜİK enflasyonunun dahi altında kalmıştır. TÜİK enflasyonunun çarşıdaki ,pazardaki fiyatlarla uyuşmaması nedeniyle verilen artışlar gerçek artışların yanında çok az kalmış ve sabit gelirlilerin alım gücü azalmıştır. Ortalama memur maaşının açlık sınırına yakın olduğu günümüzde kamudaki adalet terazisi de şaşmış, aynı kategoriye girebilecek farklı meslek gruplarının ücretleri arasında da uçuruma neden olmuştur. Bu haksızlıkları giderebilmek için en düşük maaş yoksulluk sınırına getirilmeli, kamuda maaş dengesizliği giderilmelidir.

MEMURLARA DA İKRAMİYE VERİLMELİ

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye yani ikramiye ödenmektedir. 2018’de yapılan düzenleme ile de tüm emekliler bayramda ikramiye almaktadır. Bu durumda kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlardır. Devletin çalışanlar arasında ayrım yapmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle kamudaki tüm işçilerin aldığı, tüm emeklilerin aldığı ikramiyeden memurlar da yararlanmalıdır.

TÜM KAMU ÇALIŞANLARI 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANMALI

Kamuoyunda 3600 ek gösterge sorunu olarak bilinen katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla yapılan düzenleme başta yönetici konumundaki şeflerimiz olmak üzere birçok kamu görevlisini saf dışında bırakmıştır. Çözümü çok basit olan yeni yapılacak düzenleme ile birlikte 1. Dereceye düşen tüm kamu çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmelerinden sonra özellikle anlamı kalmamış olan, zaten tamamına yakını lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bu sınıf kaldırılarak eğitim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalıdır.

VERGİ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİ

Kamu çalışanlarının almış oldukları ücretlerden zaten yüzde 15 vergi kesilirken yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi nedeniyle kesilen oranlar artarak verilmiş olan artış fazlasıyla geri alınmaktadır. Vergi dilimi nedeniyle yılın başında alınan maaş ile yılın sonunda alınan birbirini tutmamakta ve her ay azalmaktadır. Tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi ile son verilmelidir” ifadelerini kullandı.