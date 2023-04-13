Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
Fatih Erbakan: Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa
0
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
0
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
Akşener: İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır
0

Memur sandığa dertli gidiyor

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın da kamu çalışanları ve emeklilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Sarısayın, kamu çalışanlarının taleplerini 5 başlıkta açıkladı

Memur sandığa dertli gidiyor
13 Nisan 2023 Perşembe 06:29

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye, tüm gündemiyle 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne kilitlendi. Bu süreçte memur, işçi, emekli gibi toplum kesimleri ise siyasi partilerden beklentilerini açıklıyor. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu(BASK) İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın da kamu çalışanları ve emeklilerinin yaşadıkları sorunların çözüm beklediğini belirterek “Aileleri ile birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir kitleyi oluşturan memur ve emeklilerin sorunları görülmeli, çözümler hayata geçirilmelidir. Memurlar seçimde bu sorunlarını düşünerek oy kullanacaklar!” dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ YOKSULLUK SINIRINA ÇIKARILMALI

Kamu çalışanlarının taleplerini beş başlıkta açıklayan Sarısayın, “Yıllardır yapılan toplu sözleşmelerde verilen artışlar günü geldiğinde TÜİK enflasyonunun dahi altında kalmıştır. TÜİK enflasyonunun çarşıdaki ,pazardaki fiyatlarla uyuşmaması nedeniyle verilen artışlar gerçek artışların yanında çok az kalmış ve sabit gelirlilerin alım gücü azalmıştır. Ortalama memur maaşının açlık sınırına yakın olduğu günümüzde kamudaki adalet terazisi de şaşmış, aynı kategoriye girebilecek farklı meslek gruplarının ücretleri arasında da uçuruma neden olmuştur. Bu haksızlıkları giderebilmek için en düşük maaş yoksulluk sınırına getirilmeli, kamuda maaş dengesizliği giderilmelidir.

MEMURLARA DA İKRAMİYE VERİLMELİ

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye yani ikramiye ödenmektedir. 2018’de yapılan düzenleme ile de tüm emekliler bayramda ikramiye almaktadır. Bu durumda kamuda ikramiye almayan tek kesim memurlardır. Devletin çalışanlar arasında ayrım yapmaması gerekmektedir. Bu nedenlerle kamudaki tüm işçilerin aldığı, tüm emeklilerin aldığı ikramiyeden memurlar da yararlanmalıdır.

TÜM KAMU ÇALIŞANLARI 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANMALI

Kamuoyunda 3600 ek gösterge sorunu olarak bilinen katsayı ve ek gösterge adaletsizliğine çözüm bulmak amacıyla yapılan düzenleme başta yönetici konumundaki şeflerimiz olmak üzere birçok kamu görevlisini saf dışında bırakmıştır. Çözümü çok basit olan yeni yapılacak düzenleme ile birlikte 1. Dereceye düşen tüm kamu çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmelerinden sonra özellikle anlamı kalmamış olan,   zaten tamamına yakını lise, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bu sınıf kaldırılarak eğitim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalıdır.

VERGİ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİ

Kamu çalışanlarının almış oldukları ücretlerden zaten yüzde 15 vergi kesilirken yılın ilerleyen aylarında vergi dilimi nedeniyle kesilen oranlar artarak verilmiş olan artış fazlasıyla geri alınmaktadır. Vergi dilimi nedeniyle yılın başında alınan maaş ile yılın sonunda alınan birbirini tutmamakta ve her ay azalmaktadır. Tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi mağduriyetine, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi ile son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #memur #kamu çalışanları #3600 ek gösterge #14 Mayıs #emekli
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Sonraki Haber
Memur sandığa dertli gidiyor
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
Erdoğan: Meydanların dili bize 'yürüyün' diyor
0
Sokaktaki büyük heyecan hayal kırıklığına dönüştü
Sokaktaki büyük heyecan hayal kırıklığına dönüştü
0
Diyarbakır'da HDP önünde 1317 gündür evlatlarını bekliyorlar
Diyarbakır'da HDP önünde 1317 gündür evlatlarını bekliyorlar
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
0
İzmir'de emeklilerden soğanlı, ekmekli eylem: Hesap soracağız
İzmir'de emeklilerden soğanlı, ekmekli eylem: Hesap soracağız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.