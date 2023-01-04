Memur ve emekliler dikkat! Zam yüzde 30'a çıktı!

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Müjdeyi AK Parti TBMM Grup toplantısında veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı. Öte yandan en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500'e yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. Zam oranının beklentilerin altında kaldığı eleştirilerinin ardından bugün AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'teb 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi.



