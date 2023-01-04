VAHŞET! 560 CESEDİ SATTILAR!
VAHŞET! 560 CESEDİ SATTILAR!
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER
0
EKONOMİ YORUMU GÜNDEM OLDU
EKONOMİ YORUMU GÜNDEM OLDU
0
İZMİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE DE ÇİP
İZMİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE DE ÇİP
0

Memur ve emekliler dikkat! Zam yüzde 30'a çıktı!

Memur ve emekliler dikkat! Zam yüzde 30'a çıktı!
04 Ocak 2023 Çarşamba 13:34

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Müjdeyi AK Parti TBMM Grup toplantısında veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı. Öte yandan en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500'e yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. Zam oranının beklentilerin altında kaldığı eleştirilerinin ardından bugün AK Parti TBMM Grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'teb 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi.


 

Etiketler; #maaş #memur #emekli #haber
Önceki Haber
Vahşet! 560 cesedi parçalayıp sattılar!
Sonraki Haber
Memur ve emekliler dikkat! Zam yüzde 30'a çıktı!
İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler: Hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler: Hakkında suç duyurusunda bulunacağız
0
Askeri araç TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı!
Askeri araç TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı!
0
231 sözleşmeli personel alınacak
231 sözleşmeli personel alınacak
0
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işçi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işçi alacak
0
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 kişi alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 kişi alacak
0
Orta gelirliye 0,69'dan başlayan oranlarla konut projesi! İşte detayları...
Orta gelirliye 0,69'dan başlayan oranlarla konut projesi! İşte detayları...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.