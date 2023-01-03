İZMİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE DE ÇİP
İZMİR'DE SOKAK KÖPEKLERİNE DE ÇİP
0
ÜNLÜ İSİM KAZA GEÇİRDİ!
ÜNLÜ İSİM KAZA GEÇİRDİ!
0
İNSANA, HAYVANA, DOĞAYA ZARARLI!
İNSANA, HAYVANA, DOĞAYA ZARARLI!
0
TIP OKUDU, AŞÇI OLDU!
TIP OKUDU, AŞÇI OLDU!
0

Memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu!

Memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu!
03 Ocak 2023 Salı 10:36

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 16,47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor.

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 1,18 arttı, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.


REFAH PAYININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak.

Etiketler; #memur #emekli #zam #enflasyon
Önceki Haber
Enflasyon rakamları açıklandı! Bu kez düşüşte!
Sonraki Haber
Çiğli'de su baskınları son bulacak!
Adalet Bakanlığı'ndan yeni genelge: O hükümlülerin cezası kaldırılacak
Adalet Bakanlığı'ndan yeni genelge: O hükümlülerin cezası kaldırılacak
0
Göç İdaresi Başkanlığı göç uzmanı alacak
Göç İdaresi Başkanlığı göç uzmanı alacak
0
Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 kişi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 kişi alacak
0
Tıp okudu, aşçı oldu!
Tıp okudu, aşçı oldu!
0
Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 kişi öldü, 5 kişi yaralı
Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 kişi öldü, 5 kişi yaralı
0
15 kişi mantardan zehirlendi! Aralarında sosyal medya fenomeni de var!
15 kişi mantardan zehirlendi! Aralarında sosyal medya fenomeni de var!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.