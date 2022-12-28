Memurun zam talebi gündem yarattı

26 Aralık günü Türkiye Kamu-Sen Genel başkanı Önder Kahveci tarafından #EkZamŞartOldu başlığı ile başlatılan Twitter gündem çalışması kısa bir süre içerisinde Türkiye ve Dünya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Memurlar zam taleplerini yeniden yüksek sesle duyurdu

Hüseyin ÇATAL- Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "26 Aralık akşamı yapmış olduğumuz gündem çalışmamızda 200 bin üzerinde tiwit atılmıştır. Memur ve emeklilerimizin beklentileri günümüz koşullarında bir maaş artışı ile bir birlikte refah payıdır." dedi.

Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; #EkZamŞartOldu gündem çalışmamız Türkiye ve Dünya gündeminde kısa süre içerisinde 1. sıraya oturmuştur. Dünyada yaşanan pandemi sonrasında bütün dünyada yüksek enflasyon ve gelecek günlerde de resesyon beklentisi piyasaları ve çalışanları etkilemektedir. Ülkemizin hemen her alanda yapmış olduğu atılımlar gelecek resesyon beklentisinin en az hasarla atlatılabileceği yönündedir. Özellikle enerji ve gıda alanlarında yaşanması muhtemel sıkıntılar, küresel bir problem olan iklim değişikliği ile birlikte düşünüldüğünde ülkemizin her iki alanda da fırsatları değerlendirerek ekonomik anlamda hedeflerini çok daha yüksek tutabilme ihtimalini yükseltmektedir. Bütün bu beklentiler sonrasında asgari ücrete gelen artış sonrasında memur ve emeklilerimizin de maaş artışları ile beklentileri artmıştır. Bu beklentiler ışığında 26 Aralık akşamı yapmış olduğumuz gündem çalışmamıza 200 bin üzerinde tiwit atılmıştır. Memur ve emeklilerimizin beklentileri günümüz koşullarında bir maaş artışı ile bir birlikte refah payıdır.' dedi.

Mücadelemiz sürecek

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, #EkZamŞartOldu etiketiyle, "'Enflasyon hedefi sürekli güncelleniyorsa memur maaş zammı da güncellenmelidir.', 'Kamu çalışanlarının alım gücünün yükseltilmesi için refah payı ile birlikte #EkZamŞartOldu', 'Memur ve emeklilerimiz adına mutlu ve umutlu bir yıl için #EkZamŞartOldu', 'Kısa sürede ülke ve dünya gündeminde 1. sıraya oturan #EkZamŞartOldu etiketimize destek veren yüzbinlere teşekkür ediyorum. Türkiye Kamu-Sen kararlı mücadelesine yılmadan, yorulmadan devam edecektir.' paylaşımları yaptı.

Türk Eğitim-Sen genel Başkanı Talip Geylan da 'Ücret artışlarımız vergi kesintileri nedeniyle kuş olup uçmaktadır. Kamu çalışanları %15’lik VERGİ DİLİMİNE sabitlensin.#EkZamŞartOldu.', 'Memuru enflasyon ezdirmeyeceğiz” iddiasının gereği, enflasyon farkının AYLIK OLARAK MAAŞLARA yansıtılmasıdır #EkZamŞartOldu.' paylaşımları yaptı.