Mengen'de maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir kömür madeni işletmesinde meydana gelen toz patlaması sebebiyle 7 işçi hafif şekilde yaralandı

Mengen'de maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı
20 Mart 2023 Pazartesi 11:53

Olay, saat 09.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde meydana geldi. Özel bir maden işletmesinde maden ocağının iç kısmında linyit kömürü çıkarma çalışması yapıldığı sırada tahkimat direği kırıldı. Direğin kırılmasıyla maden ocağında toz patlaması oluştu. Diğer işçilerin olayı fark etmesiyle birlikte durum itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 7 işçiyi maden ocağından çıkardı. İşçiler Murat Sarı, Olcay Kaya, Mehmet Yılmaz, Turgay Kayabaş, Yıldıray Hamarat, Ramazan Aydemir ve İsmail Yılmaz kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Önceki Haber
Bornova'da asfalt serimleri devam ediyor
Sonraki Haber
Göztepe'de herkese forma var
İstanbul Atlas Üniversitesi 127 kişi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 127 kişi alacak
0
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Çözümleyici ve Programcı alımı yapılacak
Çözümleyici ve Programcı alımı yapılacak
0
Prof. Dr. Öztürk: İskenderun'da kıyı şeridi 100 metreden 101 metreye ulaştı
Prof. Dr. Öztürk: İskenderun'da kıyı şeridi 100 metreden 101 metreye ulaştı
0
YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
YSK'nın yurt dışı sandıklarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de
0
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Tuzla'da TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü 2 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.