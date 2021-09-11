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Merkez Bankası 40 kişi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 40 bilişim uzman yardımcısı alacağı açıklandı

Merkez Bankası 40 kişi alacak
11 Eylül 2021 Cumartesi 10:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır. 

Bilişim alanında görev yapan çalışanlar;
Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,
Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,
Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,
Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu
Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara

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Etiketler; #merkez bankası #merkez bankası eleman alımı
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