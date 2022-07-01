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Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanı alınacak

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı uzman alımı yapacağını duyurdu

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanı alınacak
01 Temmuz 2022 Cuma 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 08 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı yapılacaktır. Ancak Birimce gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında ilanda değişiklik yapılabilecek ve ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

 

Başvurular 29/06/2022–29/07/2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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