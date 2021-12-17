Mersin'de bir kadın, sokakta yürürken öldürüldü!

Mersin'de bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir erkek tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Erkek daha sonra aynı silahı başına sıkarak intihara kalkıştı

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde yürüyen Feriha Temiz (41), tantuni dükkanı işleten Metin M'nin (58) tabancalı saldırısına uğradı. Metin M, saldırının ardından aynı tabancayla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Metin M. ise ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Temiz'in yakınları gözyaşı döktü.

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