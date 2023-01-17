Mersin'de feci kaza: 3 kişi öldü, 20 kişi yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu'nda askeri personel taşıyan otobüs, önünde seyir halinde olan demir profil yüklü TIR'a çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin de yaralandığı kazadan sonra otobüs çıkan yangında demir yığını haline dönüştü

Mersin'de feci kaza: 3 kişi öldü, 20 kişi yaralı
17 Ocak 2023 Salı 08:52

Kaza, saat 02.00 sıralarında Tarsus ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Mersin'den Niğde istikametine seyir halinde olan U.K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı asker personel taşıyan otobüs, önünde giden ve Ramazan S. yönetimindeki 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazadan sonra otobüste yangın çıktı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar otobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kaza yerine gelip, incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.


TEM OTOYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Mersin- Niğde istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Ekipleri, tek şeritten kontrollü olarak trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kazadan yaklaşık 3 saat sonra otobüs olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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