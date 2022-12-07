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Mersin'de polise saldırı! 5 polis yaralandı, saldırgan vurularak öldürüldü!

Mersin'de polise saldırı! 5 polis yaralandı, saldırgan vurularak öldürüldü!
07 Aralık 2022 Çarşamba 14:54

Mersin'de kavga ihbarına giden polisler, otomatik tüfekle saldırıya uğradı. Saldırıda 5 polis yaralanırken, ateş açan Eray Arık ise polis tarafından vurulunca hayatını kaybetti

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli güvenlik görevlisi Eray Arık'ın oturduğu evden kavga sesleri duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen adrese sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Arık, kendisine ait otomatik tüfekle çatıdan ateş açtı. Olayda 5 polis yaralanırken, takviye olarak yönlendirilen ekiplerce vurulan Arık, hayatını kaybetti. Yaralı polisler de sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #pollis #yaralama #haber
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