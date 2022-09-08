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Mersin'deki yangın 29 saat sonra kontrol altında!

Mersin'deki yangın 29 saat sonra kontrol altında!
08 Eylül 2022 Perşembe 09:38

Mersin Gülnar'da dün başlayan yangın Silifke'ye de sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken çok sayıda ev de boşaltıldı. Yangın 29 saat sonra kontrol altına alındı

Gülnar ilçesine bağlı  Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi. Hızla büyüyen ve Silifke ilçesine sıçrayan yangın, transit yol güzergahını da tehlikeye attı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Silifke-Aydıncık arası bazı yol ve tünellerin tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ayrıca AFAD Başkanlığı, Gülnar ilçesinde 450, Silifke ilçesinde ise 370 vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini ve bu vatandaşların barınmaları için 843 kişilik tesis planlamasının yapıldığını bildirdi.

Yangının ikinci gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Uçaklar, yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altın alınması için karadan müdahalelerin ise aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

29'UNCU SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesindeki bölgeye de sıçrayan orman yangını, 29'uncu saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangını bu saat itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Başta orman teşkilatımız, çalışanları, valimiz, bölge milletvekillerimiz dahil olmak üzere yangının başladığı saatten itibaren olay mevkisinde yangını söndürme çalışmalarına iştirak etmiş bulunmaktayız. Toplam 11 uçak, 29 helikopter ile 138 arazöz, bunların bir kısmı AFAD başta olmak üzere, orman teşkilatımız dışındaki diğer kamu kurumlarından gelen araçlarla birlikte iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir. 850'nin üzerinde yangın söndürmede personel bu saat itibarıyla yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak bulunmuşlardır" diye konuştu.

Öte yandan yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 1500 hektar alan zarar gördü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #gülnar #yangın #silifke yangın
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