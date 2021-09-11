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Mersin Üniversitesi 5 kişi alacak

Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Mersin Üniversitesi 5 kişi alacak
11 Eylül 2021 Cumartesi 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mersin Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

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