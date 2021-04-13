Mersin Üniversitesi hemşire alacak

Mersin Üniversitesi'nin hemşire, ebe, sağlık teknikeri alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olarak açıkladı.

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