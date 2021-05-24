Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mersin Üniversitesi 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu
Mersin Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Mersin
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2018-akademik-yukseltilme-ve-atanmaolcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021)
(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/2021- ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)’ne göre değerlendirilecektir.