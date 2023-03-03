Mersin Üniversitesi personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacak

Mersin Üniversitesi personel alacak
03 Mart 2023 Cuma 10:45

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.


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