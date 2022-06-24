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Mersin Üniversitesi personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü sözlemeli personel alımı yapacağını açıkladı

Mersin Üniversitesi personel alacak
24 Haziran 2022 Cuma 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemleri 23/06/2022 - 07/07/2022 (Mesai Bitimi-17:00) tarihleri arasında yapılabilecektir.


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