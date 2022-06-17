Mersin ve İzmir'de kaçak sigara üreticilerine operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 14 milyon 28 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İzmir’de yürütülen operasyonlarda 14 milyon 28 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetler sonucunda, Mersin’de kaçak sigara üreticilerinin üretim yeri ve depolama olarak kullandığı 2 farklı adres tespit edildi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda toplam 11 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması sonucunda İzmir’in Bornova ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 2 milyon 628 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu ele geçirilen makaronların kaçak tütünle doldurularak, sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi. Operasyonlarda yakalanan toplam 14 milyon 28 bin boş makarona, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütüne el konuldu. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar sürüyor.