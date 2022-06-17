UZAYA DONDURMA GÖNDERDİLER
UZAYA DONDURMA GÖNDERDİLER
0
ATATÜRK MASKINA ÖZEL BAKIM
ATATÜRK MASKINA ÖZEL BAKIM
0
3 YILLIK İMZA!
3 YILLIK İMZA!
0
İZMİR'DE YOGA ETKİNLİĞİ
İZMİR'DE YOGA ETKİNLİĞİ
0

Mersin ve İzmir'de kaçak sigara üreticilerine operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 14 milyon 28 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Mersin ve İzmir'de kaçak sigara üreticilerine operasyon
17 Haziran 2022 Cuma 12:44

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İzmir’de yürütülen operasyonlarda 14 milyon 28 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetler sonucunda, Mersin’de kaçak sigara üreticilerinin üretim yeri ve depolama olarak kullandığı 2 farklı adres tespit edildi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda toplam 11 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması sonucunda İzmir’in Bornova ilçesinde bir adresin yasadışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 2 milyon 628 bin boş makaron, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu ele geçirilen makaronların kaçak tütünle doldurularak, sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi. Operasyonlarda yakalanan toplam 14 milyon 28 bin boş makarona, 384 bin doldurulmuş sigara ve 192 kilo kaçak tütüne el konuldu. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sigara #kaçakçılık
Önceki Haber
Ekonomist Prof. Dr. Öngel, asgari ücret tahminini açıkladı
Sonraki Haber
İzmir-Midilli seferleri başladı
Uzaya dondurma gönderdiler!
Uzaya dondurma gönderdiler!
0
İzmir'de 738 bin 273 öğrencinin karne heyecanı 
İzmir'de 738 bin 273 öğrencinin karne heyecanı 
0
Konya'da bir kadın eve gelince kocasını öldürülmüş olarak buldu
Konya'da bir kadın eve gelince kocasını öldürülmüş olarak buldu
0
Annesinin evde yalnız bıraktığı çocuk, pencereden düşerek öldü!
Annesinin evde yalnız bıraktığı çocuk, pencereden düşerek öldü!
0
Çatıda hırsız avı! Tabletin sinyalinden yakalandı!
Çatıda hırsız avı! Tabletin sinyalinden yakalandı!
0
Maltepe Üniversitesi 16 kişi alacak
Maltepe Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.