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Mervenur Polat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, Cüneyt Akyol’un iple boğarak öldürüp, cesedini folyoya sararak babasının oturduğu binanın çatı katına taşıyıp burada sakladığı ortaya çıkan Mervenur Polat’ı (20), ağabeyinin, parmağındaki kurdele ile kolundaki adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle Merve’si silinen sadece ‘nur’ yazısı kalan dövmelerden teşhis ettiği belirtildi

Mervenur Polat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
10 Mart 2021 Çarşamba 14:10

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda 7 Mart’ta Cüneyt Akyol polis tarafından gözaltına alındı. Akyol sorgusunda, Mervenur Polat’ın cesedinin yerini söyledi. Akyol’un yer göstermesiyle geçen pazar günü Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında cesedi bulundu.

CESEDİNİ DÖVMELERDEN TEŞHİS ETTİ

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle ‘Merve’si silinmiş sadece ‘Nur’u kalan dövmelerden teşhis etti.

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol’un ardından F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Bu sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın gözaltına alındı.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki iş hanında bulunan aynı zamanda ofis olarak kullandığı dairede birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Cüneyt Akyol, tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ 3’ÜNCÜ KATIN BALKONUNDAN ATMIŞ

Olayın ardından Cüneyt Akyol’un Mervenur Polat’ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağladıktan sonra da balkondan aşağıda bekleyen kurye olan arkadaşı S.G.’ye attığı ortaya çıktı. Kurye S.G’nin de motosikletiyle bacaklarının arasında halı gibi taşıdığı cesedi Akyol’un ailesinin oturduğu apartmana getirdiği saptandı. Akyol’un burada cesedi alıp, çatı katına çıkardığı tespit edildi.

AKYOL: BANA AŞAĞILAYICI KELİMELER SARF ETTİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, ifadelerine de DHA ulaştı. Cüneyt Akyol’un ifadesinde, “Mervenur sevgilim değil, sadece arkadaşız. Olay günü bana aşağılayıcı ve küçük düşürücü kelimeler söyleyerek hakaretler etmeye başladı. Bunun üzerine de tartıştık. Sonra darp edip elime geçirdiğim iple boğdum. Arkadaşım S.G’yi arayarak motorla gelmesini istedim. O gelince de dikkat çekmemek için folyoyla sardığım cesedi pencereden aşağı attım” dediği öğrenildi.

KURYE S.G.: CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Kurye S.G. ise ifadesinde “Cüneyt, beni arayarak babasına yaklaşık 50 kilo ağırlığında kargo götüreceğini, motosiklete ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben gittiğimde pencereden aşağı attı. Kargoyu alıp babasının evine götürdüm. Burada Cüneyt gelip, halı görünümlü kargoyu alarak yukarı çıkardı. Ben içinde ceset olduğunu bilmiyordum” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #mervenur polat #kadın cinayet #kurye
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