MESS bursu için son başvuru 31 Ekim'de

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını artırdı.

Kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü olan MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi işyerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor. Başladığı günden bu yana, MESS Mesleki Eğitim Bursu'ndan 7 binden fazla öğrenci yararlandı, verilen burs tutarı 20 milyon TL'ye ulaştı.Burs programından faydalanan gençlerin sayısının, 15 bini aşması hedefleniyor.Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL, diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com "http://www.messegitimbursu.com/" t "_blank" adresinden yapılabiliyor.