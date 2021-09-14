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Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için 'kuvvetli gökgürültülü sağanak' uyarısında bulundu. Yağışların yarın öğle saatlerinde başlayıp, akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi

Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
14 Eylül 2021 Salı 14:58

Antalya'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Korkuteli, Elmalı, Kemer, Döşemealtı, Kepez, Serik, İbradi, Akseki, Gündoğmuş), Isparta ve Burdur il genelindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Muğla'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Yağışlı havanın, dört ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #yağmur #yağmur uyarısı #meteoroloji yağmur
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