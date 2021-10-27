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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 kişi alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 kişi alacak
27 Ekim 2021 Çarşamba 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Meteoroloji  Genel  Müdürlüğü  merkez  ve  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendine  göre  ÖSYM  Başkanlığı  tarafından  Kamu  Personeli Seçme  Sınavı  (KPSS)  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  doğrudan  yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır.

 


89 mühendis, 11 büro personeli alımı için başvurular 2 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.

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