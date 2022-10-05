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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 kişi alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 36 kişi alacağını duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 kişi alacak
05 Ekim 2022 Çarşamba 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 (altmış) puan almış adaylar arasından 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere 36 (otuz altı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak açıklanmıştır.


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