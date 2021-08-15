SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?
SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?
0
18 MİLYON KİŞİ AŞISIZ!
18 MİLYON KİŞİ AŞISIZ!
0
ATATÜRK'E AİT DEDİLER AMA...
ATATÜRK'E AİT DEDİLER AMA...
0
157 ÖLÜM DAHA!
157 ÖLÜM DAHA!
0

Meteoroloji sel bölgeleri ile ilgili veriyi açıkladı: 48 saatte düşen yağış oranı...

Meteoroloji'nin sel bölgeleriyle ilgili yaptığı açıklama şaşkına çevirdi. Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos'ta yani 48 saatlik dilimde metrekareye düşen yağış miktarı, yıllık yağışın 3'te 2'sini buldu

Meteoroloji sel bölgeleri ile ilgili veriyi açıkladı: 48 saatte düşen yağış oranı...
15 Ağustos 2021 Pazar 08:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı, son 5 yıllık ortalamada, 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3'te 2'si olarak kayıtlara geçti.

Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/m2 ölçüldü. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde 48 saatte toplam yağış miktarı 420,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Bu miktar son 5 yıllık verilerde ortalama 1 yılda toplamda yağan yağışlarda 773,7 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalaması yağışlarda ise metrekareye 31,5 kg/m2 olarak kayıtlarda yer aldı.

AYANCIK'TA DA KORKUTAN İSTATİSTİK

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 2 günde toplam yağış miktarı 301,3 kg/m2 oldu. Ağustos ayı ortalama yağış miktarı son 5 yılda 55,7 kg/m2 olarak ölçüldü. Son 5 yıllık verilere göre 1 yılda burada metrekarede toplamda 863,8 kg/m2 yağış görüldü.

2 GÜNDE NEREDEYSE 1 YILIN YARISI KADAR YAĞIŞ YAŞANDI

Kastamonu'nun Küre ilçesinin son 7 yıllık verilerinde yıllık toplam yağış miktarı ortalama 771 kg/m2 olarak kayıtlara geçti. 48 saatlik sürede ise toplam yağış miktarı yaklaşık toplamda 1 yıllık yağışın yarısına denk gelen 382,1 kg/m2 oldu. Bu ayda ortalama yağış miktarı ise 31,4 kg/m2 idi.Yine aynı ilin Devrekanı ilçesinin Kuz köyündeki 48 saatte yağan toplam yağış miktarı rekor sayılabilecek düzeyde oldu. Burada 48 saate düşen yağış metrekareye 353,2 kg/m2 oldu. Kuz köyünün son 5 yıllık ortalama toplamda yıllık aldığı ortalama yağış miktarı 712,6 kg/m2 olarak ölçümlerde yer alıyor. Ağustos ayı ortalaması ise 27,4 kg/m2 olarak göze çarpıyor.

Etiketler; #sel #ayancık sel #kastamonu sel #kastamonu yağmur oranı
Önceki Haber
Altay Süper Lig'e 3 puanla başladı
Sonraki Haber
3 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü!
Yanan alanlarda vahşi yaşam yok oldu!
Yanan alanlarda vahşi yaşam yok oldu!
0
Selde aracıyla sürüklenmişti. Kurtuluş hikayesini anlattı
Selde aracıyla sürüklenmişti. Kurtuluş hikayesini anlattı
0
Sel bölgelerine jeneratör taşınıyor
Sel bölgelerine jeneratör taşınıyor
0
Rize'de inanılmaz görüntü! 30 metre kaydı!
Rize'de inanılmaz görüntü! 30 metre kaydı!
0
3 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü!
3 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü!
0
Yangına müdahale eden uçak düştü: 8 kişi öldü!
Yangına müdahale eden uçak düştü: 8 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.