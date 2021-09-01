Meteoroloji uyardı: 41 ilde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, perşembe günü İstanbul dahil 41 ilde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor4 Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Niğde, Mersin, Adana, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun, Tokat, Ordu, Sivas, Giresun, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.